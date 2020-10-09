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По факту найденного в реке Волга в Сызрани автомобиля проводится проверка

СЫЗРАНЬ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте проводится проверка по факту найденного в реке Волга автомобиля, сообщает ведомства.

Напомним, 6 октября в реке Волга напротив дома № 56 по ул. Речная в Сызрани водолазы спасательной службы проводили обследование затопленного автомобиля. В салоне машины ничего кроме ила обнаружено не было. 

Сотрудниками следственно-оперативной группы был установлен, регистрационный номер автомобиля и его собственник. Им оказалась 60-летняя жительница Сызрани. Со слов родственников, данным автомобилем ВАЗ-2106 распоряжался ее брат, который умер в прошлом году. Также имеется информация о том, что данный автомобиль был утилизирован в 2006 году.

8 октября для извлечения автомобиля со дна реки сотрудниками Сызранского линейного отдела были привлечены экстренные службы, а именно водолазный отряд Поисково-спасательной службы Самарской области и пожарно-спасательное подразделение Сызрани и специальная техника — автокран "Ивановец" грузоподъемностью 25 тонн.

Мероприятия по извлечению автомобиля длились около трех часов. После извлечения легковушки из акватории реки следственно-оперативной группой с целью установления всех деталей происшествия был детально обследован данный автомобиль. Следов преступления при осмотре обнаружено не было.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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