Росгвардейцы задержали тольяттинца, вырвавшего сумку у мужчины

В Тольятти в ночное время злоумышленник вырвал сумку из рук мужчины и скрылся в неизвестном направлении. Со слов потерпевшего, в сумке находились денежные средства в размере 3,4 тыс. руб., сообщает пресс-служба Росгвардии.

Получив приметы подозреваемого, росгвардейцы начали отрабатывать территорию, прилегающую к месту происшествия. Некоторое время спустя во дворе жилого дома по ул. 40 лет Победы стражи правопорядка задержали мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого.

В ходе беседы с сотрудниками Росгвардии предполагаемый злоумышленник признался, что действительно, похитил барсетку, взял из нее деньги, а сумку выбросил.

23-летний житель города Тольятти был передан полицейским для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж".