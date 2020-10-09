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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК – страховщик сервиса подписки на автомобили KiaMobility

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания KIA объявила о запуске сервиса подписки на автомобили KiaMobility, которую могут оформить физические лица для личного использования. В рамках этого проекта ВСК является выбранным страховщиком автомобилей KiaMobility, оформляемых в подписку, предлагая краткосрочное и долгосрочное страхование партнеру.

Пользователь может подписаться на любой срок от от одного дня до года. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Альметьевске, Брянске, Обнинске, Нижнекамске, Красноярске. Однако передвигаться на автомобиле можно по всей территории России и за границей, при условии согласования с оператором сервиса. Воспользоваться программой смогут водители от 25 лет со стажем не менее трех лет.

В стоимость подписки помимо технического обслуживания машины, помощи на дорогах, комплектов резины и ее хранения входит уже оформленная услуга по страхованию: ОСАГО и каско от Страхового Дома ВСК.

Партнерские отношения Страхового Дома ВСК и KIA обеспечивают развитие качественного клиентского сервиса, позволяющего пользователю оформить подписку на понравившийся ему автомобиль через приложение и получить необходимые услуги, включая страхование.

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