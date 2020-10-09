Главу Самарского цирка заподозрили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями

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Аудиторы Контрольно-ревизионного управления Росгосцирка обнаружили в действиях главы Самарского цирка Валерия Блинчикова признаки составов преступлений, предусмотренных статьями УК РФ — 159 (мошенничество), 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 286 (превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба ведомства. Всего аудиторской комиссией выявлено три эпизода, в ходе которых филиалу нанесен ущерб на сумму свыше 4 млн рублей.