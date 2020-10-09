16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Областной библиотеке открылась выставка "Изображая слово" Главу Самарского цирка заподозрили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями В ЦРК "Художественный" представят новый фильм Франсуа Озона "Лето'85" В Областной библиотеке пройдет встреча с писателем Алексеем Сальниковым В Самаре появится джаз-клуб и кафедра джаза на базе СГИК

Культура

Главу Самарского цирка заподозрили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 653
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Аудиторы Контрольно-ревизионного управления Росгосцирка обнаружили в действиях главы Самарского цирка Валерия Блинчикова признаки составов преступлений, предусмотренных статьями УК РФ — 159 (мошенничество), 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 286 (превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба ведомства. Всего аудиторской комиссией выявлено три эпизода, в ходе которых филиалу нанесен ущерб на сумму свыше 4 млн рублей.

Проверяющие анализировали деятельность самарского филиала за 2017–2020 годы.

"В отношении главы Самарского цирка готовится заявление о возможных совершенных им преступлениях. В ближайшее время материалы будут направлены в ГУ МВД России по Самарской области для проведения доследственной проверки и возможного возбуждения в отношении Валерия Блинчикова уголовного дела", — уточняют в Росгосцирке.  

Гид потребителя

Фото на сайте

Михаил Савченко: “ВолгаФест” – это единственное событие за лето”

Михаил Савченко: “ВолгаФест” – это единственное событие за лето”

Будни ВолгаФеста

Будни ВолгаФеста

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1