Главу Самарского цирка заподозрили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями

Аудиторы Контрольно-ревизионного управления Росгосцирка обнаружили в действиях главы Самарского цирка Валерия Блинчикова признаки составов преступлений, предусмотренных статьями УК РФ — 159 (мошенничество), 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 286 (превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба ведомства. Всего аудиторской комиссией выявлено три эпизода, в ходе которых филиалу нанесен ущерб на сумму свыше 4 млн рублей.
Проверяющие анализировали деятельность самарского филиала за 2017–2020 годы.
"В отношении главы Самарского цирка готовится заявление о возможных совершенных им преступлениях. В ближайшее время материалы будут направлены в ГУ МВД России по Самарской области для проведения доследственной проверки и возможного возбуждения в отношении Валерия Блинчикова уголовного дела", — уточняют в Росгосцирке.