Исчезнувшего в Самаре подростка могли убить

В связи с исчезновением в Самаре 7 сентября 2020 г. 17-летнего самарца Алексея Иванова Советским межрайонным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что Алексей Иванов ушел из дома на ул. Ерошевского 7 сентября 2020 г. примерно в 07:30 и до настоящего времени не вернулся.

Как пояснили в следственном ведомстве, сейчас проводятся поисковые мероприятия, обследуются дома и заброшенные строения, расположенные вблизи от места жительства пропавшего юноши. Поисковики используют квадрокоптер.

Правоохранители уточняют, что пропавшему на вид 17 лет, его рост 175-180 см, у него среднее телосложение, волосы короткие темного цвета, глаза карие. На момент исчезновения он был одет в кофту бирюзового цвета, штаны темного цвета, кроссовки с черной подошвой.