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Преступления Происшествия

Исчезнувшего в Самаре подростка могли убить

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с исчезновением в Самаре 7 сентября 2020 г. 17-летнего самарца Алексея Иванова Советским межрайонным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что Алексей Иванов ушел из дома на ул. Ерошевского 7 сентября 2020 г. примерно в 07:30 и до настоящего времени не вернулся.

Как пояснили в следственном ведомстве, сейчас проводятся поисковые мероприятия, обследуются дома и заброшенные строения, расположенные вблизи от места жительства пропавшего юноши. Поисковики используют квадрокоптер.

Правоохранители уточняют, что пропавшему на вид 17 лет, его рост 175-180 см, у него среднее телосложение, волосы короткие темного цвета, глаза карие. На момент исчезновения он был одет в кофту бирюзового цвета, штаны темного цвета, кроссовки с черной подошвой.

Всем, кто располагает какой — либо информацией по данному происшествию, просьба обращаться по телефонам: 8(846) 339-12-52, 8(846) 278-24-00, 8(846) 334-02-02.

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