16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре два сотрудника ГИБДД попались на взятке и ушли на больничный Молодой тольяттинец пришел в гости к девушке и украл украшения ее матери Полицейские вернули самарцу два автомобиля, отданные в аренду мошеннику Самарские таможенники изъяли контрафактные автозапчасти Audi на 12 млн рублей В Сызрани полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля

Преступления Происшествия

В Хворостянском районе задержали нетрезвого водителя

ХВОРОСТЯНКА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 324
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Хворостянскому району задержали водителя автомобиля Ford, находившегося за рулем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Внимание инспекторов привлекла иномарка, хаотично двигавшаяся по дороге. Госавтоинспекторы остановили машину. В ходе беседы они заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Нарушителя отстранили от управления транспортным средством. Позднее результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе сбора административного материала, сотрудники Госавтоинспекции установили, что 50-летний местный житель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и ему назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 18 месяцев — до 26 ноября 2021 года.

В настоящее время в отношении жителя Хворостянского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1