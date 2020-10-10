В Хворостянском районе задержали нетрезвого водителя

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Хворостянскому району задержали водителя автомобиля Ford, находившегося за рулем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Внимание инспекторов привлекла иномарка, хаотично двигавшаяся по дороге. Госавтоинспекторы остановили машину. В ходе беседы они заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Нарушителя отстранили от управления транспортным средством. Позднее результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе сбора административного материала, сотрудники Госавтоинспекции установили, что 50-летний местный житель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и ему назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 18 месяцев — до 26 ноября 2021 года.

В настоящее время в отношении жителя Хворостянского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.