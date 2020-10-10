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Хоккей Спорт

"Ладья" уступила "Чайке" во второй игре

ТОЛЬЯТТИ. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во втором матче Париматч чемпионата МХЛ против нижегородской "Чайки" "Ладья" вновь потерпела поражение, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Встреча прошла в Тольятти в пятницу, 9 октября.

В первом периоде второй игры "Чайка" забросила в ворота "Ладьи" две шайбы (0:2).

Во втором периоде гости забросили четыре шайбы в ворота Антона Виноградова, пропустив лишь одну (при счете 0:3 отличился Игорь Хлопоткин) — 1:6.

На последней минуте Егор Филиппов отыграл одну шайбу — 2:6 вторая победа "Чайки".

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