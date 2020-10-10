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Преступления Происшествия

Подростку из Самары грозит пять лет тюрьмы за езду на чужом автомобиле

БОРСКОЕ. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Борском районе в отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В сентябре текущего года за помощью в полицию обратился житель с. Заплавное. Мужчина сообщил, что вечером он припарковал свой автомобиль ВАЗ-21074 возле дома в с. Борское, а наутро обнаружил пропажу транспортного средства.

Правоохранители в ходе опроса потерпевшего установили марку, цвет и государственный номер автомобиля. Ориентировка на розыск похищенного транспортного средства была доведена всем наружным службам полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители предположили, что к преступлению может быть причастен несовершеннолетний житель, ранее привлекавшийся к ответственности за аналогичное преступление.

Подросток вместе с законным представителем были доставлены отдел полиции, где задержанный признался в совершении преступления. Молодой человек пояснил, что, проходя мимо автомобиля, обнаружил, что двери транспортного средства не закрыты. Злоумышленник замкнул провода замка зажигания, тем самым запустив двигатель автомобиля, и катался на нем, пока не закончился бензин на одной из улиц с. Черновка в соседнем районе Самарской области.

Подросток указал сотрудникам полиции, где именно он оставил транспортное средство, и вскоре оно было возвращено законному владельцу.

В отношении подозреваемого сотрудниками дознания возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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