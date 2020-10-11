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Преступления Происшествия

В Исаклинском районе парень подговорил подростка украсть бензин

ИСАКЛЫ. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ОМВД России по Исаклинскому району поступила информация о хищении бензина из бензобака автомобиля 35-летней местной жительницы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевшая пояснила, что накануне вечером, возвращаясь из гостей вместе с супругом, заправила автомобиль бензином в полном объеме и оставила его на придомовой парковке. Утром супруг потерпевшей собирался поехать на машине на работу, но не смог завести ее, поскольку бензобак был пустой.

Сотрудниками ОМВД России по Исаклинскому району в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к хищению бензина могут быть причастны двое местных жителей. Один из них — 20-летний молодой человек — задержан по месту проживания. Как он пояснил в ходе опроса, бензин ему нужен был для заправки личного автомобиля. Поскольку собственных средств на покупку бензина не было, он вместе со своим 16-летнем приятелем, которого пообещал потом покатать на авто, слил бензин с чужой машины.

Отделом дознания ОМВД России по Исаклинскому району в отношении старшего из приятелей были возбуждены уголовные дела, по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража" и ч.1 ст. 150 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления". В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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