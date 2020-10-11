16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ЦСК ВВС одержал победу над питерским "Динамо" "Лада" проиграла "СКА-Неве" - 2:3 Нападающий "Лады" Павел Здунов дисквалифицирован Лигой на один матч ХК "Ладья" возглавил Филипп Метлюк ЦСК ВВС обыграл "СКА-Неву"

Хоккей Спорт

ЦСК ВВС обыграл "СКА-Неву"

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 224
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ЦСК ВВС обыграл "СКА-Неву" в матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути, сообщает пресс-служба "летчиков". Встреча команд состоялась в субботу, 10 октября, в самарском ЛД "Кристалл".

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба

Уже на первой минуте ошибка Озолина привела к пропущенному голу. Ярослав поехал за ворота, где у него отобрал шайбу Иван Иванов — 0:1.

Самарцы отыгрались на второй минуте второго периода — это сделал Александр Степаненко с передач Артура Сарварова и Егора Огиенко. В середине матча команды обменялись голами в большинстве. Сначала за питерцев забил Владислав Курбатов, а потом Евгений Грошев забросил свою третью шайбу в сезоне — 2:2. Ассистировали ему Роман Дубинин и Артур Сарваров.

Больше значимых событий в основное время не произошло. А в овертайме Артем Ворошило и Иван Коренков вышли на одного защитника, Артем сделал идеальный пас на партнера. Иван не промахнулся: 3:2.

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1