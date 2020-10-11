ЦСК ВВС обыграл "СКА-Неву" в матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути, сообщает пресс-служба "летчиков". Встреча команд состоялась в субботу, 10 октября, в самарском ЛД "Кристалл".

Уже на первой минуте ошибка Озолина привела к пропущенному голу. Ярослав поехал за ворота, где у него отобрал шайбу Иван Иванов — 0:1.

Самарцы отыгрались на второй минуте второго периода — это сделал Александр Степаненко с передач Артура Сарварова и Егора Огиенко. В середине матча команды обменялись голами в большинстве. Сначала за питерцев забил Владислав Курбатов, а потом Евгений Грошев забросил свою третью шайбу в сезоне — 2:2. Ассистировали ему Роман Дубинин и Артур Сарваров.

Больше значимых событий в основное время не произошло. А в овертайме Артем Ворошило и Иван Коренков вышли на одного защитника, Артем сделал идеальный пас на партнера. Иван не промахнулся: 3:2.