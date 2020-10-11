Гандбольная "Лада" разгромила "Уфа-Алису"

В своем пятом матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Тольятти "Лада" победила "Уфа-Алису" из Уфы — 38:16 (20:8), сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Соперницы встретились в субботу, 10 октября, в УСК "Олимп".

Подобрать ключи к воротам хозяек "лисицам" удалось лишь на седьмой минуте, и для этого им понадобился ранний тайм-аут, взятый после стартового ливня из пяти пропущенных "сухих" голов. Размочив Деревень, гости приободрились. Мячи в равной мере полетели в обоих направлениях, и так длилось минут восемь, хотя "Лада" не переставала задействовать весь свой ударный континент.

Успешно отыграв довольно продолжительный отрезок в меньшинстве, в том числе втроем против шестерых (с забитым голом), волжанки уже разбавленным составом вновь ускорились и к перерыву более чем вдвое нарастили свой дебютный перевес. Первое появление Тарабриной на поле состоялось на 22-й минуте, а Уткиной — на 26-й.

Стартовый спурт "Лады" во второй половине был аналогичен событиям первого тайма и вылился в канонаду из четырех подряд голов. Гости огрызнулись двумя. Третье кряду взятие ворот хозяек предотвратила вставшая после антракта в "рамку" Лагина, которая помешала экс-тольяттинке Тарасовой реализовать чистый выход один на один.

Больше действующие вице-чемпионки старались не допускать лишних вольностей, отрабатывая различные тактические схемы. Все это не дало возможности как следует проявить себя молодежи. Но, к примеру, Уткина в атаке свой единственный шанс использовала. Портягина за полторы минуты до финиша забила свой первый в нынешнем сезоне гол и тем самым подвела в игре черту.