В Самаре участковый успокоил не дававшего покоя соседям дебошира

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Настоящей проблемой стал для жителей одного из домов Кировского района Самары неугомонный сосед, который, по их словам, дебоширил, громко включал музыку, на их замечания не реагировал и они обратились за помощью в полицию, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.