В Самаре участковый успокоил не дававшего покоя соседям дебошира

Настоящей проблемой стал для жителей одного из домов Кировского района Самары неугомонный сосед, который, по их словам, дебоширил, громко включал музыку, на их замечания не реагировал и они обратились за помощью в полицию, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
К решению проблемы оперативно подключился местный участковый ОП № 1 Сергей Суслов. Как сообщают в областном полицейском главке, он выслушал всех участников конфликта и нашел решение проблемы. Вскоре конфликт был улажен — закончился примирением сторон. И жители дома направили начальнику ГУ МВД России по Самарской области Александра Винникова письмо, с благодарностью участковому за внимательное отношение к людям и профессионализм.