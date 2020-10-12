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Происшествия

В Самаре участковый успокоил не дававшего покоя соседям дебошира

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Настоящей проблемой стал для жителей одного из домов Кировского района Самары неугомонный сосед, который, по их словам, дебоширил, громко включал музыку, на их замечания не реагировал и они обратились за помощью в полицию, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

К решению проблемы оперативно подключился местный участковый ОП № 1 Сергей Суслов. Как сообщают в областном полицейском главке, он выслушал всех участников конфликта и нашел решение проблемы. Вскоре конфликт был улажен — закончился примирением сторон. И жители дома направили начальнику ГУ МВД России по Самарской области Александра Винникова письмо, с благодарностью участковому за внимательное отношение к людям и профессионализм.

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