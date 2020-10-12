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Преступления Происшествия

В Сызрани полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля

СЫЗРАНЬ. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России "Сызранское" на трассе М-5 "Урал" в районе 890 км остановили автомобиль Lada Kalina под управлением водителя с явными признаками алкогольного опьянения, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством. При проверке документов, выяснилось, что находившийся за рулем 29-летний мужчина не является владельцем машины.

Как установили полицейские, молодой человек приехал в гости к своему приятелю в пос. Междуреченск. Когда владелец машины уснул, то злоумышленник взял у него ключи от машины, как он потом пояснил полицейским — решил покататься по району.

Злоумышленник уже отбыл административный арест за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины отделением дознания по расследованию преступлений, совершенных на территории  Сызранского района ОП № 34 МУ МВД России "Сызранское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Гид потребителя

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