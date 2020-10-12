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Здравоохранение Общество

Самарская больница № 8 начнет принимать пациентов с COVID-19

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская городская клиническая больница № 8 готовится к приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает региональный минздрав. Для этих целей в медучреждении будет перепрофилировано 180 коек, из них 18 реанимационных.

"В настоящее время часть отделения уже готова,  планируем полностью завершить    подготовку к 15 октября, — рассказал главный врач больницы № 8 Сергей Дергаль. — Подготовка проходит с соблюдением  необходимых противоэпидемических мер".

Изменена маршрутизация пациентов других профилей.

Также дополнительно созданы 200 коек в инфекционным госпитале Самарской областной клинической больницы им. Середавина.

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