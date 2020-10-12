Самарская больница № 8 начнет принимать пациентов с COVID-19

Самарская городская клиническая больница № 8 готовится к приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает региональный минздрав. Для этих целей в медучреждении будет перепрофилировано 180 коек, из них 18 реанимационных.
"В настоящее время часть отделения уже готова, планируем полностью завершить подготовку к 15 октября, — рассказал главный врач больницы № 8 Сергей Дергаль. — Подготовка проходит с соблюдением необходимых противоэпидемических мер".
Изменена маршрутизация пациентов других профилей.
Также дополнительно созданы 200 коек в инфекционным госпитале Самарской областной клинической больницы им. Середавина.