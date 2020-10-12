Самарская больница № 8 начнет принимать пациентов с COVID-19

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Самарская городская клиническая больница № 8 готовится к приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает региональный минздрав. Для этих целей в медучреждении будет перепрофилировано 180 коек, из них 18 реанимационных.