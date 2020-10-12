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Туризм Общество

Самарцы узнают о путешествиях на Байкал на тревел-встрече в Историческом парке

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 октября, в историческом парке "Россия — моя история" состоится тревел-встреча "Байкал. Выжимка полезностей", где самарцам расскажут о том, как организовать путешествие на это море-озеро.

Где делают самые красивые снимки Байкала? Можно ли встретиться с шаманом? Как построить идеальный трип по Байкалу, где искать самую красоту, какие блюда пробовать, а какие нет, какие уникальные места и активности есть на берегах — обо всем этом можно будет узнать на тревел-встрече в 17.00.

Тревел-встречу проведет Алексей Стрелюк — коренной иркутянин, посетивший 39 стран, аспирант СО РАН, КМС по спортивному туризму, сертифицированный гид-проводник, один из основателей туроператора "Байкалика" (baikalika.ru).

Про море-озеро всегда много вопросов, потому что Байкал большой, разный и для многих неизвестный. Алексей Стрелюк как коренной иркутянин и путешественник даст информацию из первых рук, проверенную на своем опыте.

Встреча будет интересна для горожан, путешественников, туристического профессионального сообщества.
Вход свободный.

Гид потребителя

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