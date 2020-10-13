"Лада" проиграла "СКА-Неве" - 2:3

Очередным соперником "Лады" был "СКА-Нева". Хозяева начали матч активно, и на первых минутах создали несколько неплохих моментов у ворот Дмитрия Николаева.

Постепенно гости выровняли игру, а в концовке стартового периода сначала Данил Савунов убежал к воротам Романа Смирягина и открыл счет, а затем Владислав Валенцов сделал счет 0:2.

Второй период тольяттинцы начали активно и создали ряд опасных моментов, но где-то волжанам не хватило точности, где-то гостей выручил вратарь.

Гости же своим моментом воспользовались: Артем Жук добил шайбу после своего броска (0:3).

На 32-й минуте Юрий Назаров после выверенной передачи Николая Владимирова с пятака переправил шайбу в ворота питерцев ("Лада" реализовала большинство) — 1:3.

На 35-й минуте Максим Цыбин (открыл счет шайбам за родную команду) еще раз реализовал численное преимущество, сократив счет до минимума (2:3).

В третьем периоде тольяттинцы много атаковали, но на 54-й минуте в ворота "Лады" был назначен буллит (после того как хозяева сфолили на убегавшем один на один Жуке) — Смирягин вышел победителем из дуэли с Савуновым.

В концовке Александр Барков заменил голкипера шестым полевым игроком, но уйти от поражения тольяттинцы не смогли.