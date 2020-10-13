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Суды Происшествия

Жителю Тольятти дали три года за склонение знакомого к употреблению наркотиков

ТОЛЬЯТТИ. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти вынесли приговор 39-летнему местному жителю, которого обвиняли в склонении знакомого к употреблению наркотиков (ч. 1 ст. 230, ч. 1 ст. 228 УК РФ), сообщает прокуратура Самарской области.

Судом установлено, что обвиняемый, являясь потребителем наркотков, в июне 2020 г. предложил своему знакомому употребить марихуану, однако тот ответил отказом. Тогда мужчина путем уговоров и обещаний получения приятных ощущений, расслабления и эйфории, и отсутствия какой-либо ответственности за потребление наркотического средства, возбудил у своего знакомого интерес и желание попробовать марихуану, которую тот употребил.

Кроме этого преступления, он также признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотического средства — марихуаны без цели сбыта, в значительном размере. Установлено, что мужчина в лесополосе Центрального района Тольятти собрал дикорастущую коноплю, которую хранил при себе до момента задержания сотрудниками полиции.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, поддержал ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

С учетом мнения государственного обвинителя и фактических обстоятельств уголовного дела приговором суда подсудимому по совокупности преступлений  назначено наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении судом измена на содержание под стражей. Обвиняемый взят под стражу немедленно, в зале суда.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Гид потребителя

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