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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров передал свою Lada Vesta детской больнице

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал свою Lada Vesta в пользование медикам детской больницы им. Н. Н. Ивановой. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

Фото: Дмитрий (Instagram) Азаров

"Ранее вам уже рассказывал, что принял решение передать 130 машин чиновников в "неотложки" поликлиник. Сегодня коллеги прислали фотоотчет, что машины заступили на работу и служат людям. В том числе, как и обещал, свой автомобиль также передал врачам, его определили в детскую больницу им. Н. Н. Ивановой. Уверен, что в такое непростое время дополнительные машины станут хорошим подспорьем для медиков", — написал Дмитрий Азаров.

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