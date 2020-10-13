Дмитрий Азаров передал свою Lada Vesta детской больнице

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал свою Lada Vesta в пользование медикам детской больницы им. Н. Н. Ивановой. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

"Ранее вам уже рассказывал, что принял решение передать 130 машин чиновников в "неотложки" поликлиник. Сегодня коллеги прислали фотоотчет, что машины заступили на работу и служат людям. В том числе, как и обещал, свой автомобиль также передал врачам, его определили в детскую больницу им. Н. Н. Ивановой. Уверен, что в такое непростое время дополнительные машины станут хорошим подспорьем для медиков", — написал Дмитрий Азаров.