За неделю пневмонией заболело больше 4 тыс. жителей области

За прошедшую неделю количество жителей Самарской области, заболевших внебольничной пневмонией выросло сразу на 4,3 тыс. человек или на 19%. Это максимальный показатель прироста за все время наблюдения. Такая информация была озвучена 12 октября на заседании областного оперативного штаба руководителем регионального управления Роспотребнадзора Светланой Архиповой.

У большинства заболевших наблюдается средняя степень тяжести заболевания.

Также, по словам Архиповой, на 12% выросло число выявляемых случаев коронавируса среди людей без клинических признаков заболевания. А число семей с двумя заболевшими Covid-19 за прошедшую неделю увеличилось на 20%.

Кроме того, на 20% по сравнению с предыдущей неделей выросла заболеваемость ОРВИ (16,5 тысяч человек). Эпидпорог по совокупному населению превышен пока незначительно — на 2%