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Здравоохранение Общество

Зампред самарской губдумы переболел коронавирусом

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов признался, что переболел коронавирусом.

"У меня COVID-19, первая мысль в прошлый вторник после того, как к вечеру почувствовал, что мои вкусовые рецепторы искаженны. К ночи температура поднялась до 38,2, совершенно пропало обоняние. Вообще ничего не чувствовал (конечно же понюхал все, что нашёл дома). На следующий день проснулся совершенно здоровым, но по-прежнему ничего не чувствовал. Сразу сдал тест. Но все врачи единогласно говорили — COVID-19, да я и сам внутренне согласился, просто вот в такой вот легкой форме.
С пятницы уже начали возвращаться запахи. В общей сложности за эту неделю у меня взяли шесть мазков. Официально здоров, чего и всем желаю", — написал политик в соцсети.

Тем, у кого проявляются схожие симптомы, Александр Степанов посоветовал не тянуть и идти сдавать тест, не дожидаясь пока болезнь начнет прогрессировать.

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