В очередном матче ВХЛ - Кубок шелкового пути ЦСК ВВС одержал победу над питерским "Динамо", сообщает пресс-служба "летчиков". Встреча команд прошла в понедельник, 12 октября.

Быстрой пропущенной шайбы самарцам удалось избежать, но пропустили "летчики" все равно первыми, причем в большинстве. Алексей Слепцов ошибся в передаче, и Артур Гаврус воспользовался подарком — 0:1.

Отыгрались волжане на первой минуте второго периода: Алешин отпасовал Коренкову, тот набросил на ворота, а Игорь Игнатушкин сыграл по-капитански на пятачке — 1:1. А в середине периода умопомрачительный сольный проход по правому флангу совершил Артем Ворошило — 2:1.

В третьем периоде самарцы сыграли грамотно, по счету. Строго в обороне. Тем не менее, динамовцы вполне могли сравнять счет. Они дважды играли, имея на двух игроков больше.

В итоге два очка в копилку, и победная серия "летчиков" достигла трех матчей. ЦСК ВВС идет уже седьмым и от занимающего третье место "Тамбова" отстает лишь на два балла.