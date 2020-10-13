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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС одержал победу над питерским "Динамо"

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В очередном матче ВХЛ - Кубок шелкового пути ЦСК ВВС одержал победу над питерским "Динамо", сообщает пресс-служба "летчиков". Встреча команд прошла в понедельник, 12 октября.

Быстрой пропущенной шайбы самарцам удалось избежать, но пропустили "летчики" все равно первыми, причем в большинстве. Алексей Слепцов ошибся в передаче, и Артур Гаврус воспользовался подарком — 0:1.

Отыгрались волжане на первой минуте второго периода: Алешин отпасовал Коренкову, тот набросил на ворота, а Игорь Игнатушкин сыграл по-капитански на пятачке — 1:1. А в середине периода умопомрачительный сольный проход по правому флангу совершил Артем Ворошило — 2:1.

В третьем периоде самарцы сыграли грамотно, по счету. Строго в обороне. Тем не менее, динамовцы вполне могли сравнять счет. Они дважды играли, имея на двух игроков больше.

В итоге два очка в копилку, и победная серия "летчиков" достигла трех матчей. ЦСК ВВС идет уже седьмым и от занимающего третье место "Тамбова" отстает лишь на два балла.

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