"Ладья" победила "Реактор" - 4:3

Во вторник, 13 октября, на домашнем льду тольяттинский ХК "Ладья" одержал победу над нижнекамским "Реактором" - 4:3.

На матч против "Реактора" "Ладья" получила подкрепление из первой команды в лице Дмитрия Костенко и Федора Свечкова, которые поучаствовали в первой шайбе.

Тольяттинцы активно начали встречу, и уже на 4-й минуте Даниил Рангаев реализовал первое же удаление в матче — 1:0.

Гости отыгрались под занавес стартовой трети, когда Булат Шамбазов реализовал численное преимущество.

В середине игры Егор Филиппов вывел "Ладью" вперед (2:1).

Но, как и в первом периоде, на последней минуте второго игрового отрезка "Реактор" сравнял счет, воспользовавшись удалением в составе хозяев — 2:2 после броска Артура Гусева.

В третьем периоде команды с интервалом в 51 секунду обменялись заброшенными шайбами (у "Ладьи" свою первую шайбу в МХЛ забросил защитник Олег Назаров), а за 5 минут до окончания основного времени Михаил Тепикин принес волжанам победу — 4:3.

"Ладья" прервала серию поражений из четырех матчей.