Самарца подозревают в склонении сожительницы к потреблению наркотиков

В Самаре 33-летнего местного жителя заподозрили в склонении сожительницы к потреблению наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов уголовного дела следует, что в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции задержан безработного, ранее судимого мужчину. В левом кармане олимпийки мужчины правоохранители обнаружили и изъяли сверток из тетрадного листа, внутри которого находилось порошкообразное вещество светлого цвета. Согласно заключению эксперта, изъятым является наркотическое средство диацетилморфин (героин), общей массой 0,65 г., что является значительным размером.

Подозреваемый пояснил, что хранил наркотические средства без цели сбыта для личного употребления.

Во время дальнейшей работы оперативники выяснили, что мужчина склонял к потреблению наркотических веществ свою 30-летнюю бывшую сожительницу.

Отделом дознания ОП № 2 Управления МВД России по городу Самаре в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере) и ч. 1 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств). В ходе проведения дознания уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным актом направлены в Промышленный районный суд для рассмотрения по существу.