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ВТБ размещает два выпуска субординированных облигаций

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 14 октября ВТБ начинает размещение двух выпусков субординированных облигаций серий СУБ-Т2-1 и СУБ-Т2-2 объемом от 10 млрд рублей каждый. Номинал одной бумаги каждого выпуска составит 10 млн рублей.

В выпусках предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента через 5,5 лет и далее в каждую купонную дату при общем сроке обращения 10,5 лет. По выпуску серии СУБ-Т2-1 установлена фиксированная ставка купона 7,6% годовых на первые 5,5 лет. По выпуску серии СУБ-Т2-2 предусмотрена плавающая ставка, привязанная к ключевой ставке Банка России (размер ставки составит +2,2% к ключевой ставке ЦБ). Выплата купонного дохода будет производиться каждые полгода.

Размещение выпусков будет проходить на Московской бирже в течение почти двух месяцев. Формат пролонгированного периода размещения успешно зарекомендовал себя при продаже других облигационных инструментов ВТБ. Облигации будут предлагаться широкому кругу инвесторов — физических и юридических лиц, имеющих статус квалифицированных инвесторов.

"В условиях высокой волатильности рынков и снижения ставок по депозитам растет интерес населения к инвестиционным продуктам. Клиенты ищут возможность приумножить свои средства без лишних рисков. Сегодня мы предоставляем им такую возможность. Субординированные бумаги ВТБ обеспечены надежностью одного из крупнейших банков, гарантируют полную сохранность капитала и повышенный уровень доходности в сравнении с другими продуктами. Целевой объем выпуска составит не менее 10 млрд рублей", — комментирует заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Размещение выпусков субординированных облигаций пройдет в рамках реализации планов банка по диверсификации ресурсной базы. Инструмент позволит нам расширить клиентскую базу за счет частных инвесторов и обеспечит эффективное управление ликвидностью", — отметил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

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