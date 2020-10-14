Самарские нефтяники помогли очистить волжские берега

В рамках Всемирного дня чистоты на предприятиях самарской производственной площадки "Роснефти" прошла экологическая акция. Нефтяники собрали и вывезли с берегов Волги, впадающих в неё рек и близлежащих озёр более четырех тонн мусора.

Сохранить уникальную экосистему Волги

70 тыс. квадратных метров прибрежной территории Волги — это примерно как десять футбольных полей — очистили от мусора сотрудники предприятий "Роснефти". В акции приняли участие работники Сызранского НПЗ, Новокуйбышевского НПЗ, Куйбышевского НПЗ, Самаранефтегаза, Новокуйбышевской нефтехимической компании и Новокуйбышевского завода масел и присадок. Инициатором акции выступил отдел водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

Ответственное отношение к охране окружающей среды — безусловный приоритет компании "Роснефть". Работники ее дочерних обществ — постоянные участники кампании по очистке береговых зон рек, водохранилищ и родников. Так, в 2020 году самарские нефтяники провели экологическую акцию "Родники Самарской области", цель которой — изучение естественных источников природной воды и облагораживание прилегающей территории.

Более 10 лет сотрудники предприятий "Роснефти" занимаются восполнением водных биоресурсов. В акваторию Волги ежегодно выпускаются десятки тысяч мальков стерляди, сазана, толстолобика.

Благодаря реализации экологических программ и внедрению новых технологий предприятия самарской группы "Роснефти" вносят важный вклад в сохранение водных ресурсов региона. Сохранение уникальных водных объектов — одна из приоритетных задач развития страны, определенная Президентом Российской Федерации.

За экологичность производства

Сохранить чистоту рек и водоемов Самарской области помогает целый ряд современных технологий. Добывающий актив НК "Роснефть" — "Самаранефтегаз", с 2016 года полностью прекратил забор воды из поверхностных водных объектов для поддержания пластового давления и не производит сброс сточных вод в водные объекты.

Новокуйбышевский, Куйбышевский, Сызранский НПЗ активно внедряют инновационные комплексы биологической очистки сточных вод. В их числе — технология мембранного биореактора с применением герметичных аэротенков, позволяющая значительно улучшить качество очистки стоков и увеличить использование очищенной воды в технологических процессах. Новокуйбышевский завод масел и присадок реализовал проект по строительству локальных очистных сооружений. Его цель — доведение качества очищенных сточных вод до установленных нормативов.

Ряд целевых программ направлен на повышение надежности трубопроводов. Предприятия самарской производственной площадки проводят диагностирование и замену трубопроводного парка.

Перечисленные выше мероприятия в числе других, реализуемых во всех дочерних обществах корпорации, работают на достижение стратегической цели НК "Роснефть" — войти к 2022 году в группу лидеров в сфере экологической безопасности среди нефтегазовых компаний.

Эффективность политики в области охраны окружающей среды самарских предприятий "Роснефти" не раз подтверждалась экспертами региональных и всероссийских конкурсов. В 2018–2019 гг. предприятия становились победителями конкурса "Лидер природоохранной деятельности в России".

В текущем году "Роснефть" вошла в число лидеров среди мировых нефтегазовых компаний, участвующих в международном рейтинге в категории "водные ресурсы" в рамках проекта CDP (Carbon Disclosure Project).