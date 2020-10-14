Жителя Большеглуцкого района заподозрили в попытке подкупить полицейского

Большеглушицким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в покушении на дачу взятки полицейскому (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в октябре 2020 г. подозреваемый, находясь в здании отдела полиции, попытался передать 40 тыс. руб. участковому полиции за не направление материалов проверки в орган дознания для возбуждения уголовного дела по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина). Однако сотрудник полиции от взятки отказался.

Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.