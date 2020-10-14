В Тольятти идет проверка качества дезинфекции подъездов

В среду, 14 октября, в совместный рейд по контролю за исполнением УК и ТСЖ мероприятий по дезинфекции подъездов вышли сотрудники администрации Комсомольского района и представители Госжилинспекции Самарской области.

Напомним, с весны 2020 года региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции поручил обслуживающим организациям обеспечить ежедневную обработку дезинфецирующими средствами входных групп и контактных поверхностей в многоквартирных домах: дверных ручек, кнопок домофонов и лифтов, крышек мусоропроводов, перил, почтовых ящиков.

Для контроля за такой работой со стороны жильцов в каждом подъезде должен быть размещен график с отметками о ежедневной дезинфекции. Мониторинг исполнения установленных Роспотребнадзором профилактических норм осуществляют председатели советов многоквартирных домов, управляющие микрорайонов, сотрудники районных администраций. Информация о проведенной дезинфекции и результаты мониторинга ежедневно передаются в городской оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19.

Участие в совместном с представителями ГЖИ Самарской области рейде по мониторингу качества дезинфекции жилфонда 14 октября принял заместитель главы Тольятти — глава администрации Комсомольского района Артем Анисимов.

Было обследовано 12 многоквартирных домов, нареканий к качеству санитарной обработки не прозвучало. Это подтвердили и жители, с которыми поговорили проверяющие. Кроме того, в нескольких подъездах при проведении мониторинга чувствовался характерный запах дезинфицирующих средств, что указывало: помещения обработаны.

"В Комсомольском районе сформировано три группы мониторинга, в состав которых входят сотрудники районной администрации и отраслевых подразделений администрации города. Одна из них осуществляет мониторинг работы управляющих компаний, вторая — организаций торговли, общепита и сферы услуг, третья — производственных и иных предприятий. Информация о выявленных нарушениях фиксируется и передается в департамент общественной безопасности и Роспотребнадзор для рассмотрения и принятия необходимых мер реагирования", — сообщил Артем Анисимов.