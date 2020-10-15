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Хоккей Спорт

"Ладья" проиграла второй матч "Реактору"

ТОЛЬЯТТИ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В повторном матче против "Реактора" Артем Якутов вывел хозяев вперед — 1:0. Но, еще до сирены на перерыв нижнекамцы смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед.

На 36-й минуте Федор Свечков сравнял счет — 2:2.

Третий период оказался богатым на голы: сначала Айдар Харисов вывел вперед "Реактор" (2:3). Затем Олег Назаров и Егор Плитин вывели "Ладью" вперед (4:3), но на 55-й минуте Харисов воспользовался ошибкой обороны хозяев и в меньшинстве сравнял счет (4:4).

Победу гостям в овертайме принес Булат Шамбазов — 4:5.

В составе "Ладьи" в этом матче дебютировал Ярослав Емелин, сын многолетнего капитана "Лады" и ее экс-главного тренера Анатолия Емелина.

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