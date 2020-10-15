"Лада" по буллитам проиграла "Химику" - 2:3

Тольяттинская "Лада" по буллитам проиграла "Химику" из Воскресенска - 2:3

В состав "Лады" на матч с "Химиком" вернулся нападающий Павел Здунов, пропустивший предыдущий матч из-за дисквалификации. В свою очередь, первый из двух матчей дисквалификации отбывал защитник Надир Ислямов. Дебютировал в составе волжан нападающий ОРДЖИ Артур Тянулин, перешедший в стан "Лады" накануне.

В первом периоде моментов для взятия ворот соперники создали немного, а автором единственной заброшенной шайбы стал капитан волжан Андрей Белозеров, реализовавший большинство (1:0).

В середине периода Тянулин с пятака отправил шайбу в ворота "Химика": наброс Дмитрия Костенко на пятак Андрей Сковронский отразил, но подоспевший новичок "Лады" отправил ее в сетку — 2:0.

Через две минуты "Химик" отыграл одну шайбу: партнеры вывели на завершающий бросок Михаила Шалагина и тот не промахнулся — 2:1.

На 48-й минуте счет стал равным: Валентин Разумняк забросил вторую шайбу в ворота Сергея Коробова — 2:2.

В овертайме гости получили численное преимущество, но тольяттинцы выстояли. Судьба матча решалась в серии буллитов.

Здесь подмосковная команда реализовала все три своих броска и победила — 2:3.