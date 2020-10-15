16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ЦСК ВВС проиграл "Рязани" — 2:5 "Лада" по буллитам проиграла "Химику" - 2:3 "Ладья" проиграла второй матч "Реактору" "Ладья" победила "Реактор" - 4:3 Нападающий Артур Тянулин перешел в ХК "Лада"

Хоккей Спорт

"Лада" по буллитам проиграла "Химику" - 2:3

ТОЛЬЯТТИ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Тольяттинская "Лада" по буллитам проиграла "Химику" из Воскресенска - 2:3

В состав "Лады" на матч с "Химиком" вернулся нападающий Павел Здунов, пропустивший предыдущий матч из-за дисквалификации. В свою очередь, первый из двух матчей дисквалификации отбывал защитник Надир Ислямов. Дебютировал в составе волжан нападающий ОРДЖИ Артур Тянулин, перешедший в стан "Лады" накануне.

В первом периоде моментов для взятия ворот соперники создали немного, а автором единственной заброшенной шайбы стал капитан волжан Андрей Белозеров, реализовавший большинство (1:0).

В середине периода Тянулин с пятака отправил шайбу в ворота "Химика": наброс Дмитрия Костенко на пятак Андрей Сковронский отразил, но подоспевший новичок "Лады" отправил ее в сетку — 2:0.

Через две минуты "Химик" отыграл одну шайбу: партнеры вывели на завершающий бросок Михаила Шалагина и тот не промахнулся — 2:1.

На 48-й минуте счет стал равным: Валентин Разумняк забросил вторую шайбу в ворота Сергея Коробова — 2:2.

В овертайме гости получили численное преимущество, но тольяттинцы выстояли. Судьба матча решалась в серии буллитов.

Здесь подмосковная команда реализовала все три своих броска и победила — 2:3.

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1