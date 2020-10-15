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Здравоохранение Общество

В Красноярском районе в пансионате для инвалидов более 40 человек заболели коронавирусом

КРАСНЫЙ ЯР. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пансионате для инвалидов в Красноярском районе выявили массовую вспышку коронавируса, сообщает "КомерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Очаг групповой заболеваемости зафиксирован в ГБУ СО "Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)". Коронавирусная инфекция подтверждена у 42 человек. В настоящее время в учреждении проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

В апреле текущего года был выявлен групповой очаг заболеваемости коронавирусной инфекцией в Сызранском пансионате для инвалидов и Тольяттинском психоневрологическом диспансере. В сентябре 2020 г. сообщалось о вспышке COVID-19 в Самарском областном геронтологическом центре.

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