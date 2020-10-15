Банк "Открытие" расширил географию доставки дебетовых карт до 138 российских городов

На сегодняшний день это одна из самых широких сетей доставки банковских продуктов на российском рынке. Теперь клиенты "Открытия" могут получить дебетовые карты на дом даже в тех городах, где нет отделений банка.

Сервис доставки карт на дом предоставляется бесплатно и доступен как действующим, так и новым клиентам "Открытия". Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заполнить заявку на выпуск и доставку карты на сайте банка, в мобильном приложении или интернет-банке. Клиент сам выбирает удобное время и место получения продукта. В крупных городах доставка возможна уже на следующий день, а процесс передачи и оформления карты занимает не более 15 минут.

"Услуга доставки банковских продуктов стремительно набирает популярность, причем эта тенденция продолжается и после снятия ограничений периода самоизоляции, — говорит Александр Пятигорский, вице-президент, директор департамента Digital банка "Открытие". — Пользователи по достоинству оценили преимущества сервиса, среди которых не только скорость и удобство, но и полная безопасность. Мы неукоснительно соблюдаем конфиденциальность клиентских данных и все меры эпидемиологической защиты при доставке наших продуктов".

С момента запуска услуги в июле 2015 года банк "Открытие" доставил более 240 000 своих продуктов клиентам в самых разных уголках страны. На сегодняшний день полностью дистанционно можно оформить дебетовые и кредитные карты, кредиты наличными и ипотеку. В планах банка и дальше расширять список продуктов, доступных для оформления онлайн, а также географию их доставки. Так, до конца года сервис доставки карт на дом станет доступен жителям более чем 500 городов и населенных пунктов страны.