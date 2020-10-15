В Самаре на форуме "Сильные идеи для нового времени" презентовали идеи по развитию экономики

В среду, 14 октября, в Самаре состоялась презентация идей и практик в рамках экономического блока регионального этапа Всероссийского форума "Сильные идеи для нового времени".

Форум проводится Агентством стратегических инициатив совместно с Фондом "Росконгресс" для формирования содружества инициативных людей, консолидации 100 сильных идей, способных перезагрузить экономику.

Представить свою идею мог любой житель Самарской области — сбор заявок продолжался до 10 сентября. Всего от региона было подано 862 идеи — по количеству поданных заявок Самарская область заняла второе место в России (после Москвы) и первое в ПФО.

"По тем заявкам, которые уже поступили, необходимо работу начинать — сортировать и передавать в профильные министерства региона для проработки, — отмечал ранее глава региона Дмитрий Азаров. — Содержательную работу с людьми, которые высказали эти идеи, мы уже обязаны вести. Нам ни в коем случае нельзя потерять активность людей, необходимо всячески ее поддерживать".

Некоторые идеи отобрали специалисты АСИ — сейчас по ним проводятся акселерационные мероприятия и, возможно, они попадут в финал, который пройдет в ноябре, в Сочи.

Для того чтобы и другие интересные и актуальные идеи не остались без внимания, было решено провести региональный этап, который разделили на три блока: социальный, экономический и инфраструктурно-технологический. В экономический блок вошли два направления: "Новые идеи для бизнеса" и "Современная экономика". Из 158 поданных идей для презентационной сессии было отобрано 18 проектов. Среди авторов — преподаватели и студенты ВУЗов, сотрудники региональных предприятий, руководители компаний и представители органов власти.

Презентация проектов прошла на площадке "Точки кипения" Самарского государственного экономического университета.

"Те победители, которых мы определим по итогам региональной сессии, будут поддержаны со стороны Самарской области в части реализации этих проектов. Это будет в том числе экономическая поддержка. Тем более, у нас действует большое число мер, реализуемых региональным министерством экономического развития инвестиций: это и гранты, и субсидии, выделяемые субъектам малого и среднего предпринимательства", — подчеркнула заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина.

Инициативные жители региона предложили идеи в самых разных направлениях: туризма, информационных технологий, образования, сельского хозяйства, культуры и др. На презентации обсудили такие проекты, как детский сад выходного дня "Эврика", выращивание лекарственных растений на территории национального парка "Самарская Лука", внедрение технологии переработки иловых осадков из очистных сооружений коммунальных стоков.

"Президентом нашей страны Владимиром Путиным поставлена задача перед Агентством стратегических инициатив, перед главами регионов выявлять точки роста, активных людей, которые способны генерировать проекты, способны их реализовывать, чтобы оказать им максимальное содействие в этой работе", — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сразу несколько заявленных проектов призваны развить внутренний туризм. Одним из них стала идея развития туристического маршрута "Жигулевская кругосветка". "Мы хотим сделать из "Жигулевской кругосветки" маршрут, который будет интересен не только жителям региона, но и гостям из других субъектов, из других стран. Это единственный в мире водный маршрут, где, при движении вниз по течению, можно прийти в ту же точку, — рассказал автор идеи, директор по развитию ООО "Открытие Волги" Вадим Шеффер. — Сейчас мы хотим обновить свои суда, для этих целей нам нужен инвестор", — добавил он.

Дмитрий Богданов посоветовал начать с составления бизнес-плана. "Для этого просто зайдите на портал Mybiz63.ru, оставьте заявку, и мы поможем вам грамотно упаковать эту идею в проект. Не упускайте существующие возможности", — заметил министр.

По итогам презентации эксперты отберут топ-3 идей по каждому направлению, которые в виде дорожных карт будут представлены руководству региона для реализации на территории Самарской области.