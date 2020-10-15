Зимняя переправа из Самары до села Рождествено подорожает

Министерство транспорта Самарской области ищет подрядчика для перевозки пассажиров в межнавигационный период. Ведомство закладывает на это более 14 млн руб. из областного бюджета.

От участников требуется наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозке внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров: перевозки внутренним водным транспортом пассажиров, в том числе с использованием маломерных судов.

Плата за проезд для пассажиров в новом сезоне составит 80 руб. в одну сторону для взрослых (ранее 75 руб.) и 40 рублей для детей от 5 до 10 лет включительно (ранее 37,5 руб.). Для детей до 5 лет проезд бесплатный.