ПСБ увеличил число бонусных опций по дебетовой карте "Твой кэшбэк"

ПСБ обновил условия флагманского продукта — дебетовой карты "Твой кэшбэк", увеличив число бонусных опций для клиентов.

Держатели карты могут выбрать на свое усмотрение, за что им получать доход. На выбор предлагается одна из трех бонусных опций:

— 1,5% кэшбэк на все покупки;

— 4% годовых на остаток по карте;

— до 5% кэшбэка в трех любимых категориях покупок + 1% кэшбэк за прочие покупки.

Одновременно банк расширил список категорий повышенного кэшбэка 5%, включив в него такие популярные категории, как "общественный городской и пригородный транспорт", ж\д билеты", "платные дороги". Наряду с этим среди повышенных категорий кэшбэка сохраняются и самые популярные категории — "Супермаркеты", "Кафе, рестораны, фастфуд", "АЗС", "Аптеки", "Одежда и обувь", "Такси, каршеринг" и проч. Всего — 20 категорий, из которых клиент может выбрать три для начисления максимального кэшбэка.

Регулярный доход за счет кэшбэка и начисления процентов на остаток средств на карте составляет до 36 000 рублей за год.

Менять бонусные опции, а также категории повышенного кэшбэка клиент может ежемесячно.

По карте доступны бесплатные переводы до 100 000 рублей на карты других банков по номеру мобильного телефона, а также бесплатная оплата услуг ЖКХ в мобильном банке. Плата за обслуживание не взимается, если общая сумма покупок по карте превышает 5 тыс. руб. в месяц. При меньших суммах плата составит 149 рублей в месяц.

"Обновляя условия нашей флагманской карты, мы учитывали, как меняются расходы наших клиентов, какие товары и услуги наиболее востребованы. Это удобный и выгодный инструмент для повседневных расходов и управления личным и семейным бюджетом. Уникальность нашего предложения — не только в широком выборе бонусных опций, но и в гибкости программы лояльности. Клиент может по своему усмотрению менять категории повышенного кэшбэка, ориентируясь на свою структуру расходов и выбирая, на каких покупках он может получить максимальную экономию", — говорит руководитель группы развития банковских карт и программ обслуживания ПСБ Юлия Маторина.

Заказать карту можно в офисе банка или дистанционно, заполнив заявку на сайте или позвонив в контакт-центр, а получить — в любом офисе ПСБ или заказав доставку в удобное время и место.