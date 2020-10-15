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Музыка Культура

В Самаре покажут симфонический спектакль "Мастер и Маргарита"

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 октября, в самарском Доме офицеров покажут симфонический спектакль "Мастер и Маргарита", сообщает областное министерство культуры. Он откроет региональную программу Международного музыкального фестиваля ArsLonga, проводимого уже в 20-й раз, но в Самаре будет представлен впервые.

В постановке по мотивам романа Михаила Булгакова принимают участие известные актеры Дарья Мороз и Игорь Миркурбанов, а также дирижер, пианист Иван Рудин и возглавляемый им Московский государственный симфонический оркестр.

В основу необычной интерпретации культового романа положен принцип симфонизма с одновременным развитием нескольких линий — сюжетных в тексте и образных в музыке. В результате многочисленные составляющие складываются в многомерность и единство масштабной симфонии.

"Мы рады возможности побывать в Самаре в рамках региональной программы фестиваля и представить столь важный для нас проект, который фактически выводит синтетический жанр музыки и слова на новый этап — симфонического спектакля", — комментирует художественный руководитель фестиваля ArsLonga Иван Рудин.

Международный фестиваль ArsLonga проходит в России с 9 октября по 8 ноября. В программе — более 10 мероприятий и мастер-классов в онлайн- и офлайн-форматах. Главной темой фестиваля в этом году станет музыка Бетховена, чье 250-летие празднует весь мир.

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