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Муниципалитеты Власть и политика

Школа в Новой Самаре примет детей до 1 сентября 2021 года

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре продолжается создание новых образовательных учреждений. С соблюдением сроков возводится крупная школа в микрорайоне Новая Самара. Темпы и ход строительных работ регулярно контролируют городские депутаты во главе со спикером думы Алексеем Дегтевым.

Фото: пресс-службы гордумы Самары

На текущей неделе они оценили, как идут строительные работы в будущей школе микрорайона Новая Самара в Красноглинском районе города. В среду, 14 октября, вместе с Алексеем Дегтевым сюда приехали представители думских комитетов по образованию и строительству.

Здание строится по муниципальной программе "Стимулирование развития жилищного строительства" и является частью национального проекта "Жилье и городская среда". Объект находится на особом контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Общая площадь здания — почти 22 тыс. кв. м. Оно рассчитано на 1200 детей для обучения в одну смену. Это крупнейшая городская школа, строительство которой ведется в настоящее время. Работы на объекте начались чуть больше года назад. В настоящий момент его готовность составляет 76%.

"Коробка" полностью готова. Завершаются монтажные работы инженерных систем. Уже выполнена черновая отделка, уложено 90% напольной плитки. Тепло в здание начнет поступать в конце месяца. По словам Алексея Детгева, после этого в школу начнут завозить мебель для кабинетов и технологическое оборудование для столовой.

— Мы ведем за строительством еженедельный депутатский контроль, поскольку учреждение является стратегическим, жизненно важным для города, — отметил спикер гордумы Самары. — Оно позволит детям микрорайона получать знания в шаговой доступности от дома, снизится нагрузка на близлежащие учебные заведения.

Большую часть прилегающей территории займут спортивные объекты: футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка, площадка для метания ядра и прыжков в длину. Работы по благоустройству уже ведутся.

Здание будет оборудовано для пребывания маломобильных граждан. Проектом предусмотрены пандусы, тактильная плитка, кнопки вызова, лифт в здании.

— Проект высоко оценивается с точки зрения организации образовательного процесса. Условия работы в данной школе, я думаю, позволят привлечь высокограмотных педагогов, которые примут участие в становлении нового образовательного учреждения, — говорит замруководителя департамента образования администрации города Антон Палушкин.

В скором времени для школы начнут подбирать директора, которому и предстоит сформировать будущий коллектив. По планам, первый звонок в новой школе прозвучит не позднее 1 сентября 2021 года.

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