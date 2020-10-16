16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе открыта горячая линия центра амбулаторной помощи больным пневмонией, ОРВИ и COVID-19 В "Медгарде" многодетная мама из Самары родила двойню От Covid-19 в Самарской области умерли еще три человека В регионе заработала "горячая линия" для больных с симптомами простудных заболеваний В регионе ищут поставщика электрокардиографов в Самарскую областную клиническую больницу №2

Здравоохранение Общество

В регионе открыта горячая линия центра амбулаторной помощи больным пневмонией, ОРВИ и COVID-19

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Минздрав Самарской области разместил в своем Инстаграме информацию о горячей линии центра амбулаторной помощи больным пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), которая открыта для жителей региона.

Отметим, что в настоящее время в регионе сохраняется особая эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции. Она отличается от ежегодных вспышек вирусных инфекций, в первую очередь, высокой контагиозностью и особым течением заболевания, которое в ряде случаев сопровождается воспалительным процессом в верхних и нижних дыхательных путях.

Вместе с тем более половины случаев заболевания протекают у пациентов в легкой форме, эффективное лечение проводится на дому под наблюдением медработников поликлиник.

В случае наличия симптомов простудного заболевания необходимо прежде всего принять важные противоэпидемические меры — носить маску, провести обработку рук, минимизировать контакты с окружающими и одновременно с этим обратиться к специалистам медицинских учреждений амбулаторно-поликлинических учреждений.

При наличии признаков простудного заболевания — кашля, слабости, болей в горле, повышенной температуры тела, необходимо вызвать на дом медицинского работника.

Для этого нужно обратиться с 8:00 до 20:00:

  • в территориальную поликлинику по месту фактического пребывания (телефоны указаны на сайтах медорганизаций)
  • на горячую линию регионального координационного центра амбулаторной помощи больным пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) тел.: 8-800-30-22-163, 8 (846) 307-77-78.

При наличии признаков простудного заболевания с повышением температуры выше 38С более 3 дней в сочетании с затруднением дыхания с превышением частоты более 22 в минуту, одышкой при физической нагрузке, необходимо обратиться:

  • в дневное время с 8:00 до 20:00 в службу неотложной медицинской помощи или на горячую линию регионального координационного центра амбулаторной помощи больным пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) тел.: 8-800-30-22-163, 8 (846) 307-77-78.
  • в вечернее и ночное время с 20.00 до 8.00 необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи по телефону 103, 112.

Вопросы по работе горячей линии можно направлять в директ @minzdrav_63_help.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1