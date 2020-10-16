ВТБ запустил юбилейный вклад с доходностью до 5,5%

Специально к своему 30-летнему юбилею ВТБ запускает новый вклад "История успеха" с доходностью до 5,5% годовых. Предложение позволяет разместить средства на полтора года под фиксированный процент со льготными условиями досрочного расторжения.

Юбилейный вклад предусматривает размещение средств на полтора года со ставкой 4,5% годовых. При подключении опции "Сбережения" по дебетовой Мультикарте доходность увеличивается до 5,5%. Минимальная сумма вклада, приуроченного к 30-летию ВТБ, символично составляет 30 тыс. рублей.

Одно из преимуществ нового предложения — льготные условия досрочного снятия средств: в случае расторжения договора до завершения срока вклада доходность продукта составит 3%. Вклад можно открыть в любом отделении ВТБ, а также в дистанционных каналах обслуживания — в личном кабинете на сайте ВТБ Онлайн и в мобильном приложении.

"ВТБ всегда стремится предлагать своим клиентам выгодные условия размещения средств. Специально к юбилею ВТБ мы решили порадовать клиентов еще одним привлекательным предложением с доходностью до 5,5%. Новый вклад сочетает в себе выгодную ставку и гибкие условия — он отлично подойдет тем, кому все-таки могут понадобиться средства до окончания срока действия договора. А для клиентов, которые предпочитают размещать средства на более короткий срок, мы предлагаем вклад "Надежная основа" с доходностью до 5% годовых", — отмечает Мария Воронина, заместитель руководителя управления "Сбережения" ВТБ.