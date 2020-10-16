В Самаре реконструируют ул. Лейтенанта Шмидта

Мэрия Самары утвердила документацию по реконструкции ул. Лейтенанта Шмидта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Дорогу отремонтируют на участке от Октябрьского спуска до ул. Ново-Садовой
Мэрия Самары утвердила документацию по реконструкции ул. Лейтенанта Шмидта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Дорогу отремонтируют на участке от Октябрьского спуска до ул. Ново-Садовой
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.