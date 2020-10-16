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Общество

В Самаре реконструируют ул. Лейтенанта Шмидта

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары утвердила документацию по реконструкции ул. Лейтенанта Шмидта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Дорогу отремонтируют на участке от Октябрьского спуска до ул. Ново-Садовой

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