Для борьбы с пожарами в сельской местности и на дачах организуют патрули

В Самарской области будут усилены меры противопожарной безопасности в лесах — из-за частых пожаров объявлен режим повышенной готовности. Это решение было принято в пятницу, 16 октября, на внеочередном заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Его в режиме ВКС провел совещание первый вице-губернатор-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Участие в работе заседания принял начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко, руководители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, главы муниципальных образований.

Напомним, в регионе сложилась крайне сложная ситуация с природными пожарами. На большей части территории Самарской области давно стоит сухая теплая погода, сохраняется высокая пожарная опасность лесов. Только за прошедшие сутки в губернии произошло 103 техногенных пожара, 63 природных, 3 лесных пожара.

"Крайне важно своевременное обнаружение пожаров, оперативное доведение информации до МЧС. Патрулирование, четкая постановка задач главам поселений, готовность добровольных пожарных команд. Проверьте состояние минерализованных полос, в кратчайшие сроки выведите технику и проведите необходимые мероприятия там, где они не выполнены", — обратился к главам городских округов и муниципальных районов Виктор Кудряшов.

По итогам заседания комиссии главам муниципальных образований поручено перевести органы управления и силы муниципального звена территориальной подсистемы в режим повышенной готовности, особый противопожарный режим продлен до 31 октября.

Среди профилактических мер, которые необходимо обеспечить — опашка, окашивание, своевременная уборка сухой травянистой растительности в границах населенных пунктов, проверка состояния минерализованных полос, организация мероприятий по их обновлению.

Олег Бойко предложил также запретить сжигание мусора и разжигание костров на территории муниципальных образований, организовать патрулирование населенных пунктов, приусадебных, садоводческих и огороднических участков с привлечением сотрудников органов местного самоуправления с первичными средствами пожаротушения, установить контроль запрета посещения лесов.