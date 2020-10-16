По делу экс-директора "Самарской Луки" утверждено обвинительное заключение

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора национального парка "Самарская Лука" Александра Губернаторова, сообщает Генпрокуратура РФ. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в период с 2012 по 2018 г. Губернаторов похищал средства ряда коммерческих организаций, предназначенные для оказания благотворительной помощи на нужды нацпарка. При этом работы по благоустройству особо охраняемой природной территории, о результатах которых директор отчитывался перед благотворителями, оплачивались из предназначенных для этого бюджетных и внебюджетных средств учреждения. Сумма похищенных средств составила почти 10 млн рублей.

Кроме того, по указанию обвиняемого работники национального парка в рабочее время, используя служебный транспорт и специальную технику выполняли работы по обустройству личных земельных участков руководителя и расположенных на них объектов строительства. Причиненный бюджетному учреждению ущерб превысил 180 тыс. рублей.

"Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Комсомольский районный суд Тольятти", - уточняют в надзорном ведомстве.

В целях обеспечения возмещения причиненного обвиняемым вреда на принадлежащее ему имущество наложен арест.