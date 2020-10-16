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Преступления Происшествия

Тольяттинец зашел к знакомой выпить и ударил ее ножом 26 раз

ТОЛЬЯТТИ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратурой Центрального района города Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, 27 июля текущего года обвиняемый пришел домой к своей знакомой, с которой ранее договорился о встрече. В ходе застолья они поссорились и мужчина нанес оппонентке не менее 26 ударов ножом в область шеи и тела. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия, а убийца скрылся.

Позже мужчина был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Однако, по результатам проведенного расследования, следствием получены достаточные доказательства, подтверждающие факт совершения им убийства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу.

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