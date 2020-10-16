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Здравоохранение Общество

120 ординаторов Самарского медуниверситета направили на подмогу врачам в поликлиники

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ординаторы Самарского государственного медицинского университета отправились в поликлиники региона, чтобы помочь врачам справиться с наплывом пациентов из-за распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время 120 ординаторов дополнительно усилили первичное звено здравоохранения региона.

В Самарскую городскую поликлинику № 1 Промышленного района направили 15 ординаторов, которые сразу после встречи с главным врачом Василием Миловановым приступили к работе.

"Вам предстоит оказать помощь в усилении первичного звена, — напутствовал молодых коллег главврач. — Наше учреждение — это взрослая и детская поликлиники, поликлиническое отделение в микрорайоне Крутые Ключи, офис врача общей практики на 18 км. Работы очень много, а врачи, к сожалению, тоже болеют. В функции ординаторов будет входить обслуживание вызовов на дому, работа на приеме в качестве участкового терапевта, помощь в обзвоне пациентов, которые лечатся дома и находятся у нас под наблюдением. Средствами индивидуальной защиты мы всех обеспечим, для каждого будет назначен опытный наставник".

Количество вызовов на дом сейчас доходит до 500 в день, из них половина — вызовы первичные, их надо обслуживать на дому, чтобы пациенты с температурой не ходили лишний раз в поликлинику. Нагрузка на медицинский персонал серьезно возросла, и руководство поликлиники рассчитывает, что ординаторы помогут увеличить доступность медпомощи.

Директор института профессионального образования, проректор по региональному развитию здравоохранения СамГМУ Светлана Палевская рассказала, что в заявке из минздрава, которая поступила в вуз, была обозначена потребность первичного звена здравоохранения региона в 120 ординаторах. Сейчас их распределяют по поликлиникам.

"Ординаторы первого года обучения — это выпускники вузов, которые закончили педиатрический или лечебный факультет, — пояснила Светлана Палевская. — Это уже готовые специалисты для работы в первичном звене. Они будут работать здесь в качестве участковых педиатров или терапевтов. В  ординатуре они получают определенную специализацию — офтальмолог, терапевт. У них есть возможность продолжать обучение дистанционно, а на работу они вышли добровольно. Всего в ординатуре обучаются 1112 человек, сейчас почти все они задействованы в практическом здравоохранении".

Всего в этом году более 700 ординаторов пришли на работу в учреждения здравоохранения.

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