Бывший директор Фонда ОМС Юрий Ларионов рассказал о том, как победил Covid-19

Доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, в прошлом заведующий Кировским райотделом здравоохранения Куйбышева, экс-директор Фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Юрий Ларионов недавно перенес заболевание коронавирусной инфекцией, успешно излечился и рассказал о том, как вести себя, если такое произошло.

"Когда появилась информация о первых заболевших, люди в основном думали, что ихэто не коснется. И такое теплилось и у меня, несмотря на то, что я врач. Но тем не менее меры принимал защитные, маску носил. Но на самоизоляцию жестко не уходил. А когда меня коснулось самого это дело, то стал все в полной мере выполнять. Я и сейчас в самоизоляции на даче. Я теперь понимаю, насколько сейчас необходимо выполнять, то, что может защитить людей. Если народ не объединится, не сплотится с точки зрения защиты не только себя, но и другого человека, чтобы его не заразить, думать не только о себе, но и о других, будет сложно. Это сейчас очень важный момент, это я как врач говорю и как пациент, который пережил это все, прошел в очень жесткой форме", — поделился Юрий Ларионов.

Он рассказал о первых симптомах Ковид-19, которые испытал на себе.

"Первые ощущения, как при простуде обычной — небольшая температура 37,3. дискомфорт и все. Обоняния я не терял. Потом я ощутил слабость сильную, появилась одышка, я позвонил в скорую, мне сделали КТ, на тот момент было 15% поражения легких. Я понял, насколько это опасно, провел какое-то время дома, и симптоматика начала у меня лавинообразно нарастать. Меня госпитализировали в инфекционное отделение, и в приемном покое теряю сознание, меня начинают откачивать. Я там пролежал 22 дня, мне через 10 дней сделали КТ и сказали, что общее поражение — 70%. Но был очень толковый персонал, они знают, что это такое, молодцы врачи, они приняли на себя удар. Они знают симптоматику и успешно с ней справляются. Надо им памятник при жизни поставить, моим коллегам, честное слово! " — сообщил Юрий Ларионов.

Экс-директор Фонда ОМС посоветовал делать элементарные дыхательные упражнения: "Это спасает от осложнений. Необходимо как можно раньше начинать дыхательные упражнения: поднимаешь руки — вдох, опускаешь — с выдохом наклонился, очень медленно".



Кроме того, врач призвал людей не поддаваться чувству страха, панике. "Людей надо вооружать знаниями, как себя вести, что делать. Нужно объяснять, что делают медики, о мерах профилактики, о лечении. Только знание может спасти. Паника и стресс снижают иммунитет. Главное, надо уходить от всяких фейков, которые пугают людей".