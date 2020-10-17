В субботу, 17 октября, региональный оперштаб сообщил, что за минувшие сутки в Самарской области еще 140 человек заболели коронавирусом. Инфицированные были выявлены в 24-х муниципалитетах, лидируют по-прежнему Тольятти и Самара.

25 случаев зафиксировано в Тольятти, 20 — в Самаре и Сызрани, 13 — в Большеглушицком районе, 8 — в Камышлинском районе, 7 в — Шигонском районе, по 6 — в Чапаевске, Нефтегорском и Борском районах, 5 — в Пестравском районе, по 4 — в Елховском и Клявлинском районах, по 3 — в Приволжском и Челновершинском районах, по 1 — в Новокуйбышевске, Отрадном, Похвистневе, Большечерниговском, Безенчукском, Кошкинском, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Шенталинском и Хворостянском районах.

14 человек ранее общались с инфицированными людьми, у 97 были выявлены пневмония и ОРВИ, еще у 29 пациентов не имелось никаких клинических проявлений болезни.

Всего в Самарской области с начала пандемии зарегистрировано 13854 инфицированных, из них 10914 пациентов выздоровели.