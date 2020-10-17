Областной госпиталь для ветеранов войн готовится к приему пациентов с COVID-19

Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн готовится принимать пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Здесь будет подготовлено 240 коек.

Коечный фонд увеличивают в регионе по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Напомним, уже запущены дополнительно 300 коек в 1-й городской больнице Тольятти, с 15 октября работает инфекционный госпиталь на 180 коек в 8-й горбольнице Самары, с 19 октября пациентов с коронавирусом сможет принять областной клинический госпиталь.

Как пояснил начальник госпиталя Александр Каширин, в лечебном учреждении в кратчайшие сроки проведены все подготовительные работы, в первую очередь, шлюзование, позволяющее разделить "зеленую" и "красную" зоны, закупили средства индивидуальной защиты для сотрудников, все необходимые препараты.

"Наш госпиталь будет работать для пациентов всей области, принимать пациентов с новой коронавирусной инфекцией, — пояснил заведующий отделением анестезии и реанимации Самарского областного госпиталя для ветеранов войн Александр Каленовик. — Отделение анестезиологии и реанимации будет развернуто на 24 койки для оказания помощи самым тяжелым пациентам. В отделении установлено современное оборудование, это аппараты искусственной вентиляции легких, прикроватные мониторы и другая необходимая аппаратура, включая и новый газификатор для подачи пациентам кислорода".

С понедельника в перепрофилированном госпитале приступят к работе, в том числе 20 ординаторов, 20 студентов и 15 врачей-специалистов из числа профессорско-преподавательского состава медицинского университета "Реавиз", включая ректора.

Также с понедельника прием пациентов с COVID-19 начнут клиники СамГМУ. Здесь подготовлено 100 коек.