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Здравоохранение Общество

Областной госпиталь для ветеранов войн готовится к приему пациентов с COVID-19

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн готовится принимать пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Здесь будет подготовлено 240 коек.

Коечный фонд увеличивают в регионе по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Напомним, уже запущены дополнительно 300 коек в 1-й городской больнице Тольятти, с 15 октября работает инфекционный госпиталь на 180 коек в 8-й горбольнице Самары, с 19 октября пациентов с коронавирусом сможет принять областной клинический госпиталь.

Как пояснил начальник госпиталя Александр Каширин, в лечебном учреждении в кратчайшие сроки проведены все подготовительные работы, в первую очередь, шлюзование, позволяющее разделить  "зеленую" и "красную" зоны, закупили средства индивидуальной защиты для сотрудников, все необходимые  препараты.

"Наш госпиталь будет работать для пациентов всей области, принимать пациентов с новой коронавирусной инфекцией, — пояснил заведующий отделением анестезии и реанимации Самарского областного госпиталя для ветеранов войн Александр Каленовик. — Отделение анестезиологии и реанимации будет развернуто на 24 койки для оказания помощи самым тяжелым пациентам. В отделении  установлено современное  оборудование, это аппараты искусственной вентиляции легких, прикроватные мониторы и другая необходимая аппаратура, включая и  новый газификатор для подачи пациентам  кислорода".

С понедельника в перепрофилированном  госпитале приступят к работе, в том числе 20 ординаторов, 20 студентов и 15 врачей-специалистов из числа профессорско-преподавательского состава медицинского университета "Реавиз", включая ректора.

Также с понедельника прием пациентов с COVID-19 начнут клиники СамГМУ. Здесь подготовлено 100 коек.

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