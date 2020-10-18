Где в Самарской области выявили еще 139 больных коронавирусом

За сутки в регионе еще 139 человек заболели COVID-19 Новые случаи зарегистрированы в 18 городах и районах Самарской области. Больше всего заболевших в Новокуйбышевске, Тольятти, Кинель-Черкасском районе и Самаре.

По 24 заболевших в Новокуйбышевске и Тольятти, 20 — в Кинель-Черкасском районе, 19 в Самаре, 12 — в Безенчукском районе, 10 в Чапаевске, 7 в Похвистнево, 5 в Камышлинском районе, по 3 в Сергиевском и Челно-Вершинском районах, по 2 — в Отрадном, Похвистневском, Приволжском и Шенталинском районах, по одному случаю — в Кинеле, Кинельском, Клявлинском и Хворостянском районах.

14 человек выявлено активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (по 1 — Самара, Отрадный, Новокуйбышевск и Шенталинский район, 5 — Тольятти, 3 — Кинель-Черкасский, 2 — Похвистнево).

89 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек — при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Напомним, всего за время пандемии в регионе зафиксировано 13993 случая заражения коронавирусом. Скончались 223 человека, 4 за минувшие сутки.