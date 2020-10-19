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Банк "Открытие" запустил рекламную кампанию новых кредитных продуктов для компаний МСБ

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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19 октября стартовала рекламная компания кредитов банка "Открытие" для малого и среднего бизнеса в рамках промоакций "Удачное решение" и "Выгодный овердрафт".

В телевизионном ролике для новой рекламной кампании принимает участие амбассадор банка "Открытие", известный музыкант и бизнесмен Василий Вакуленко (Баста). Срок действия промоакций — с 6 октября по 31 декабря 2020 года.

При одобрении заявки на кредитный продукт в рамках промоакций "Удачное решение" и "Выгодный овердрафт" ставка по кредиту в рублях составит от 6,9% годовых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и заемщикам, занимающимся частной практикой в соответствии с российским законодательством. Сумма кредита или лимита овердрафта составляет более 50 млн рублей.

Кредиты выдаются на рефинансирование, инвестиции или пополнение оборотных средств сроком до 36 месяцев. Срок лимита овердрафта — 12 месяцев. Кредит зачисляется на расчетный счет заемщика в банке. По условиям действия продукта погашать долг можно разными способами по соглашению сторон. Возможно предоставление отсрочки на срок до 6 месяцев.

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