С 24 октября в Балашихе пройдет третий Кубок Анастасии Павлюченковой

С 24 по 31 октября в СК "Балашиха" состоится третий Кубок Анастасии Павлюченковой: всероссийские соревнования первой категории среди юношей и девушек до 13 лет пройдут при поддержке известной теннисистки, воспитанницы самарской школы тенниса.

За победу поборются 120 детей из разных городов страны: в первые два дня будет сыгран квалификационный раунд, в последнюю неделю октября — основная сетка.

"Идея о проведении турнира возникла у меня в Самаре еще четыре года назад, — рассказала Павлюченкова. — Приехала домой, оказалась в ДЮСШ № 1, где началась моя теннисная карьера, и подумала: "Почему бы и нет?". Первый Кубок провели в моем родном городе, а потом я решила перенести его в Балашиху — здесь тренируюсь и сама, когда возвращаюсь в Россию. В 2020-м турнир получился самым масштабным, а дальше — только больше. Когда смотрю на детей, вспоминаю себя в их возрасте. В Москве тогда проходило много престижных турниров, а я приезжала из Самары и часто их выигрывала. Самыми важными были призы: когда дарили телефон или CD-плеер, казалось, что это здорово! Что уж говорить о Больших шлемах — до сих пор помню плюшевого кенгуру, который 14-летней мне вручили после победы на юниорском Australian Open. Поэтому для своего Кубка я хотела подготовить особенный приз. Wild-card на самый престижный юниорский турнир в мире — очень крутая возможность для наших ребят показать себя. В Тарб на Les Petits As каждый год съезжаются все топовые спонсоры, которые следят за молодыми талантами", - тирует спортсменку sport24.ru.

В качестве главного приза два победителя Кубка Павлюченковой получат wild-card на участие в престижном международном турнире Les Petits As, который проводится во французском городе Тарб. В разные годы эти соревнования выигрывали юные Динара Сафина, Анна Курникова и Рафаэль Надаль. Кроме того, победители и призеры Кубка Павлюченковой получат подарки от партнеров.