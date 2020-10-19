Леонид Симановский: "В федеральном бюджете на следующие три года увеличена поддержка Самарской области"

15 октября комитет по бюджету Государственной думы на своем заседании рассмотрел проект федерального бюджета на 2021-2023 годы. Планируется, что Госдума примет проект бюджета в первом чтении 29 октября.

В заседании комитета участвовали министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Министрам было задано много вопросов. Многих депутатов особенно интересуют, сколько заложено в бюджете субсидии их регионам для выполнения финансовых обязательств по поддержке реальных доходов граждан, семей, которые нуждаются в помощи государства, на поддержку развития образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры, малых предприятий, всей экономики", - комментирует депутат Госдумы от Самарской области, первый заместитель бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский.

Он напомнил, что президентом поставлены задачи финансово обеспечить достойную социальную поддержку гражданам, повышения качества их жизни, развития экономики, выполнения национальных проектов с этими целями. Кроме того, по словам Симановского, из-за ситуации с коронавирусом необходимо обеспечить дополнительную поддержку регионам - именно на региональные бюджеты легла основная нагрузка по борьбе с пандемией.

"Что касается нашей Самарской области, то в проекте бюджета по итогам "нулевого чтения" для области уже заложено существенное увеличение трансфертов по отдельным направлениям в сфере образования, здравоохранения, социальной политики, в сфере поддержки экономики. Например, увеличены субсидии для повышения эффективности работы службы занятости, на переобучение граждан, имеющих детей, на предоставление жилья детям-сиротам, в два раза увеличены субсидии на финансовое обеспечение предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Для Самарской области введены и новые виды субсидии, которых не было в этом году — на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами и оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по социальным контрактам", - рассказал Симановский.

Он подчеркнул, то в ноябре при рассмотрении проекта бюджета во втором чтении члены комитета планируют предусмотреть для регионов еще 34 вида субсидий на еще большую сумму - в 1,5 трлн рублей.